Le previsioni meteo per il weekend in Friuli.

Sabato, in Friuli Venezia Giulia, il cielo sarà sereno sui monti, salvo la possibilità di nubi basse di primo mattino in qualche valle. Su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile per nubi in quota. Sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta. Zero termico a 1800 metri circa.

Domenica, il tempo sarà da poco nuvoloso sui monti a temporaneamente variabile verso la costa. Al mattino sulla costa soffierà Borino. Zero termico in risalita fino a 3300 metri circa.

Le temperature oscilleranno tra 2 e i 16 gradi in pianura e tra i 7 e i 16 gradi sulla costa.

Mentre, a Gorizia e Udine il tempo sarà nuvoloso e le temperature oscilleranno tra i 9 e i 17 gradi.

