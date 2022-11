Il meteo dei prossimi giorni in Fvg.

Piogge, maltempo e nevicate in arrivo in Fvg: nuova allerta meteo della protezione valida dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani.

Per martedì 22 novembre infatti sono previste piogge diffuse, in genere intense o anche molto intense, con nevicate da abbondanti ad intense oltre i 1000-1200 metri circa sulle Prealpi, oltre 800 m circa sulle

zone alpine interne, probabilmente fino a 600 metri circa in Valcanale. Sulla costa soffierà Bora forte o

anche molto forte, fino a 100-120 km/h. Su tutta la costa acqua alta, con maggiore probabilità a

Grado e a Lignano, dove saranno probabili anche mareggiate.

La situazione meteo in Fvg comunque dovrebbe migliorare già a partire da mercoledì, quando è previsto cielo nuvoloso, con fenomeni in attenuazione già dalla mattinata. Nel corso del pomeriggio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, anche se le temperature resteranno basse e sulla zona montana non è escluso il pericolo di ghiaccio sulle strade nelle ore notturne.