Pioggia e temporali in Friuli Venezia Giulia, nuova allerta meteo

Il maltempo in Friuli Venezia Giulia.

Prosegue il maltempo in Friuli Venezia Giulia e la protezione civile ha esteso l’allerta meteo anche per tutta la giornata di domani. Proprio in questi minuti si segnala un forte acquazzone con anche alcuni chicchi di grandine nella zona di Fagagna.

Dal oggi pomeriggio sono previste piogge sparse anche intense e a carattere temporalesco, specie sulla fascia orientale. Le piogge saranno più probabili nel pomeriggio sulla zona montana, specie orientale, e dalla sera su pianura udinese, Isontino e costa. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, a tratti sostenuto. Non si escludono mareggiate o acqua alta.

Domani notte e fino al primo mattino saranno probabili ancora rovesci temporaleschi specie su pianura e costa con piogge localmente intense. In giornata piogge sparse anche abbondanti con qualche rovescio temporalesco, che potrebbero anche prolungarsi sulla fascia orientale fino alla notte di sabato.

Per sabato sono previsti nella notte ancora possibili rovesci temporaleschi specie su pianura e costa mentre in giornata si assisterà ad un generale miglioramento.