Le previsioni meteo per il weekend in Friuli.

Sabato, in Friuli Venezia Giulia, ci sarà cielo da variabile a nuvoloso e non si esclude qualche debole pioggia locale specie sulla zona montana. Venti a regime di brezza. Zero termico oltre 3000 m.

Domenica, ci sarà cielo in genere nuvoloso, ma saranno possibili anche schiarite. Saranno possibili locali e deboli piogge o qualche rovescio. Soffierà Bora moderata specie sul Carso e, dalla sera, anche sulla costa.

Lunedì, il cielo sarà probabilmente da nuvoloso a coperto, specie su pianura e costa. Saranno possibili piogge sparse, deboli o moderate, specie nella seconda parte della giornata. Soffierà Bora moderata in pianura, più sostenuta al mattino sulla costa.

Le temperature oscilleranno tra i 7 e i 23 gradi in pianura e tra i 10 e i 21 gradi sulla costa.

Mentre, a Gorizia e Udine è previsto tempo variabile per tutto il weekend e le temperature oscilleranno tra i 10 e i 22 gradi.