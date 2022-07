Dopo il gran caldo forti temporali in arrivo, allerta meteo in Fvg

Allerta meteo in Fvg.

Dopo il gran caldo forti temporali in arrivo in Fvg dove un un fronte atlantico interesserà la regione determinando un aumento dell’instabilità atmosferica. Per questo motivo la protezione civile ha emesso in allerta meteo e di criticità idrogeologica.

Tra la sera di oggi e la sera di martedì saranno probabili rovesci o temporali che localmente potranno essere anche forti e associati a raffiche di vento. I temporali saranno sparsi e intermittenti, più probabili nella prima mattina e nel pomeriggio con

piogge localmente abbondanti.