Caldo africano, a Lignano temperature record, ma da domani torna la pioggia

Il meteo per i prossimi giorni in Fvg.

L’ondata di caldo di questi giorni fa segnare anche il record delle temperature stagionali a Lignano. Nella località balneare infatti l’indice di calore percepito alle 15 e 20 ha toccato i 43,5 gradi con una temperatura dell’aria di 38,7 gradi.

Ma il caldo africano potrebbe concedere una piccola tregua. Da domani infatti è previsto un generale abbassamento delle temperature, con tempo instabile che poterà rovesci sparsi e temporali, localmente anche forti. In serata invece il tempo sarà più stabile.

Per mercoledì invece il tempo poco nuvoloso, ma non si escludono possibili rovesci pomeridiani nelle zone montane più interne. Il caldo dovrebbe ritornare però giovedì, anche se con qualche grado in meno rispetto alle temperature di questi giorni. Tra venerdì e sabato infine potrebbero verificarsi nuovi rovesci.