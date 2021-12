Il cordoglio per la morte di Maurizio Tuscano, poliziotto morto sulla A23.

Stava terminando il turno di notte, quando è andato incontro a un tragico destino. Ha destato profonda impressione la morte di Maurizio Tuscano, 58 anni, l’agente in forza alla Polizia stradale di Amaro deceduto oggi sull’autostrada in Friuli mentre stava lavorando.

Tuscano, nato il 22 aprile 1963, abitava a Moggio da oltre una decina di anni. Proprio del paese del Canal del Ferro è originaria la moglie, Roberta Linda. I due hanno un figlio, Mattia. L’agente deceduto era un componente attivo della Pro loco Moggese che, in segno di lutto, ha annullato la manifestazione “Muec Tra atmosfere e sapori”, in programma per domani, così come la premiazione del concorso “Presepi a Moggio – A Moggio la stella”.

Il dolore del paese.

Affranto il sindaco Giorgio Filaferro: “Maurizio era una bellissima persona, senza retorica – racconta commosso -. Aveva un carattere splendido, sempre scherzoso e ottimista, era pronto ad aiutare gli altri e sempre in prima linea nel volontariato. Per la comunità è una gravissima perdita”. In paese, oggi, appena la notizia si è diffusa è sceso un velo di tristezza.

La rabbia dei colleghi: “Servono più uomini”.

“L’ennesima giornata che funesta la Polizia di Stato si è portata via un collega della Stradale, l’ennesimo, travolto e ucciso a due anni dalla pensione mentre effettuava i rilievi per un incidente, stavolta in provincia di Udine. Mentre il nostro pensiero corre a sua moglie e a suo figlio, a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza, assieme al dolore monta anche la rabbia. Sono tanti, troppi i nostri morti sul lavoro, la maggior parte appartenenti proprio alla gloriosa Polizia stradale che continua a versare costantemente un tributo di sangue altissimo alla sicurezza dei cittadini nell’insopportabile silenzio generale. E nessuno si chiede come mai. Sono morti dovute a un senso del dovere che inghiotte uno dopo l’altro donne e uomini che portano una divisa e che, non per questo, devono essere date per scontate. Tutt’altro. È indegno continuare a morire così, mentre la Stradale non è stata interessata da alcun investimento serio, soffre di una cronica carenza di uomini, necessita di formazione ancora più costante, nonché di incentivi per non abbandonare la specialità. Per i rilievi devono obbligatoriamente andare sul posto due pattuglie, una delle quali deve appunto occuparsi della sicurezza degli altri colleghi. Bisogna fare di più, questa è un’ecatombe“.

Lo afferma Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, dopo la morte del sovrintendente Tuscano. “Sarebbe andato in pensione fra due anni – racconta Cinzia D’Orlando, segretario provinciale Fsp Udine -, era un poliziotto molto esperto e faceva questo da sempre, anche se prima lavorava in un ufficio che si occupava della viabilità ordinaria, prima che lo chiudessero a causa dei tagli. Proprio la sua esperienza lo portava a temere l’autostrada, che per noi è un inferno, specialmente in quel tratto della A23 in cui non è previsto alcun ausilio per i mezzi della polizia che intervengono. Ma questo non è il solo problema. Se da circa 10 anni a questa parte in molti uffici non sono stati più rimpiazzati i pensionati, ma solo i trasferiti, quale può mai essere il risultato? Quello, come altri distaccamenti, ha pochi uomini. Di fronte alla pochezza dei numeri, e con tante richieste di intervento da soddisfare, ciò che passa sempre in secondo piano è la sicurezza del personale di polizia“.

