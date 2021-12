Il poliziotto investito e ucciso sulla A23 a Colloredo di Monte Albano.

Stava effettuando i rilievi dopo un incidente che ha coinvolto due vetture. Nel mentre, è giunta una terza auto che lo ha investito e ucciso. Tragedia questa mattina sull’autostrada A23 all’altezza di Colloredo di Monte Albano.

Qui, per cause da accertare, un poliziotto è morto dopo essere stato travolto da un veicolo in transito. Alle 5 si è verificato lo scontro fra due auto e sul posto si sono subito portati i soccorsi. Nell’impatto sono rimasti feriti, in modo non grave, i conducenti delle vetture, portati in ospedale a Udine.

Durante i rilievi di rito, è accaduta la tragica fatalità quando erano da poco passate le 6.30. Nulla da fare per l’agente di polizia: troppo gravi le ferite riportate nell’urto.

Sul posto hanno operato il 118, la polizia stradale di Amaro e i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona.

