La pioggia “frena” l’incendio sul Monte Cimadors: domani nuovo sopralluogo

La situazione dell’incendio sul Monte Cimadors.

Con l’arrivo delle prime precipitazioni pomeridiane, si è interrotta l’attività dei mezzi aerei impegnati sul fronte dell’incendio scoppiato il 19 agosto sul Monte Cimadors, a Moggio Udinese. Sono state pertanto informate le Autorità carinziane che per oggi non sarebbe proseguito il rifornimento di acqua al lago Weissensee.

Anche il personale del Corpo Forestale Regionale e i volontari AIB delle squadre comunali impegnate sulla linea di attingimento delle vasche sono rientrati. L’incendio presenta più focolai, al momento sotto controllo. In serata sarà effettuato un ulteriore sopralluogo per verificare la situazione. In funzione delle condizioni meteo, domani mattina alle ore 8 sarà effettuato un sopralluogo aereo sull’incendio, per la valutazione dell’impiego di ulteriori mezzi aerei.

L’allerta meteo: la situazione.

Correnti meridionali umide e instabili stanno interessando la regione. Questa mattina un primo fronte temporalesco proveniente dal Veneto è entrato in regione attenuandosi progressivamente. In seguito si sono formate alcune celle temporalesche.

Fino alle ore 17 le piogge sono state in genere moderate sulla costa, sul Tarvisiano e sulle zone occidentali della pianura e delle Alpi e Prealpi Carniche, abbondanti o localmente intense sulle altre zone con una rilevazione massima di 40 mm a Torreano. Al momento (aggiornamento delle 18) non sono pervenute alla Sala Operativa Regionale di Palmanova segnalazioni di criticità conseguenti all’evento in corso.

Le previsioni per le prossime ore.

Nelle prossime ore sopraggiungerà da ovest un secondo fronte che porterà altri rovesci e temporali che potrebbero provocare piogge localmente intense, più probabili su pianura e costa. Sarà possibile qualche temporale più forte. Dopo la mezzanotte il fronte lascerà la regione, anche se saranno ancora possibili residue piogge sparse.