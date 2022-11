Torna cantine aperte: a Moimacco l’evento tra arte, cultura e buon vino

L’evento di Cantine Aperte a San Martino.

Ritorna nel week end del 12 e 13 novembre, per la gioia dei tanti appassionati, Cantine Aperte a San Martino, iniziativa organizzata dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione, come tradizione, anche con Villa de Claricini Dornpacher. La storica dimora seicentesca situata a Bottenicco di Moimacco, a pochi chilometri da Cividale, aprirà i battenti nel week end per accogliere i visitatori con un ricco programma: esperienze enogastronomiche a tema, visite guidate e molto altro all’insegna dell’arte, della cultura e del buon vino.

Sarà ad esempio possibile compiere la visita guidata alla villa e alla cantina con degustazione di tre vini prodotti dall’azienda vinicola de Claricini (sabato e domenica, ore 11 e 15, su prenotazione), partecipare alla presentazione del volume Viodaraio Singapûr di Flavio Vidoni, traduzione del libro “Vedrò Singapore” di Piero Chiara (Foledor della villa, sabato ore 18.00, ingresso gratuito) o visitare la mostra Blitz – Incursioni cromatiche nel mondo del possibile, un’interessante raccolta di scatti digitali assemblati ed elaborati dal fotografo e fotoreporter Franz Pelizza, a cura di Franca Nano (Foledor della villa, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 18.00, ingresso gratuito).

Non mancherà poi certamente la possibilità di assaggiare piatti tipici della tradizione contadina nella stagione autunnale e degustare gli ottimi vini della cantina. Per tutte le iniziative è consigliata la prenotazione accedendo al sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234.