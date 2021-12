Nuove assunzioni alla filiale Bofrost di Monfalcone.

La spesa alimentare a domicilio entra a pieno titolo nelle abitudini dei consumatori di Trieste e dintorni. “Scoperta” da molti, per necessità, durante la pandemia, è oramai una realtà consolidata e rappresenta un mercato in forte espansione, capace di generare opportunità e lavoro. A dimostrarlo il caso di Bofrost. La filiale di Monfalcone dell’azienda, specializzata nella vendita porta a porta di specialità alimentari surgelate e fresche, prevede di chiudere l’anno commerciale 2021-22 con 6,2 milioni di euro di fatturato, +30% rispetto a due anni fa.

“La filiale Bofrost di Monfalcone conta oggi 33 addetti e serve una clientela di 13 mila e 600 persone su un territorio che comprende le province di Trieste, Gorizia e in parte Udine – afferma l’area manager di Bofrost Italia Ralph Battiston –. È una delle filiali con il più consistente aumento di fatturato a livello nazionale ed è la prima in Italia per vendite di vini. Sono apprezzati perché si tratta di prodotti locali, denominazioni come Doc Friuli Grave e Igt Trevenezie. Negli ultimi anni abbiamo fatto importanti investimenti sulla filiale di Monfalcone proprio per andare incontro alla forte domanda di prodotti di alta qualità, abbinati al servizio di consegna a domicilio. E prevediamo di crescere ulteriormente: per questo abbiamo bisogno di nuovo personale, e in particolare ricerchiamo 3 venditori e 5 promoter da inserire a breve“.

Nuove assunzioni.

In questo mercato ci sono tante opportunità da cogliere. Le posizioni aperte a Monfalcone riguardano 3 venditori, che visitano i clienti a bordo dei mezzi refrigerati, e 5 promoter commerciali, che si occupano della promozione dei prodotti e dei servizi Bofrost. Possibilità di part-time e flessibilità giornaliera. Requisiti per entrambe le figure: buona capacità di relazione e predisposizione a lavorare per obiettivi.

A disposizione della forza vendita ci sono strumenti digitali avanzati e app dedicate per gestire gli ordini e la relazione con il cliente, oltre a formazione qualificata con affiancamento, training e aggiornamento continuo. Concrete le possibilità di crescita professionale, oltre a misure di welfare aziendale (l’azienda è stata premiata Welfarevolution Award 2019 di Edenred).

