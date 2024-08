L’incidente in un campeggio di Monfalcone.

E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara, a Trieste, la donna che la scorsa notte è stata protagonista di una brutta caduta in un campeggio nella zona di Marina Julia, a Monfalcone.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 23, quando la centrale operativa Sores Fvg ha ricevuto la segnalazione dell’incidente. Immediatamente sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori, hanno trovato la donna in condizioni critiche a causa di un grave trauma cranico, conseguenza dell’impatto violento con il suolo. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la paziente è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cattinara in codice rosso. La prognosi rimane riservata, ma la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine, intervenute per fare chiarezza sull’accaduto, hanno avviato le indagini e, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la donna sia caduta accidentalmente e non ci siano responsabilità dirette di terze persone coinvolte nell’incidente.