L’incidente a Pozzuolo del Friuli, nella frazione di Cargnacco.

Incidente questa mattina a Pozzuolo del Friuli nella frazione di Cargnacco lungo la SR94. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10 all’incrocio di via Lumignacco con l’ingresso della tangenziale direzione Buttrio.

Coinvolti una Kia Sportage condotta da A.D. 52enne residente a Lestizza, il quale proveniente da Lumignacco, doveva immettersi in tangenziale direzione Buttrio, ma è andato ad impattare contro il veicolo in opposto senso di marcia proveniente da Udine, una Fiat Punto condotta da M.B. 20enne residente a Udine.

Immediati i soccorsi giunti sul posto con ambulanza, automedica e due squadre dei Vigili del Fuoco di Udine, in quanto dalla Fiat Punto si stava sprigionando un principio di incendio. La cinque persone a bordo dei veicoli sono state medicate sul posto dai sanitari, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale.

Sul posto una pattuglia del Comando Intercomunale della Polizia Locale Campoformido-Pozzuolo del Friuli che è intervenuta per i rilevi di un sinistro. La circolazione stradale ha subito dei rallentamenti per oltre due ore, a causa del senso unico alternato istituito per soccorsi e per permettere i rilevi di legge effettuati dalla Polizia Locale, nonché per il recupero dei veicoli.