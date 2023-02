Fa pipì in un’aiuola del parco: scatta la maxi multa e il Daspo

L’uomo è stato sorpreso a fare pipì al parco di Monfalcone.

Partecipazione, deterrenza e prevenzione: sono questi gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire attraverso la presenza costante della Polizia locale a Monfalcone.

Oltre alla consueta attività di controllo, nelle scorse settimane sono stati effettuati specifici servizi volti alla prevenzione dei reati contro le persone e il patrimonio – differenziati per ciascuno dei rioni – che hanno interessato diverse aree cittadine, nel corso dei quali sono stati identificati pedoni e conducenti di veicoli, motoveicoli, monopattini e biciclette. Nelle sole giornate tra il 16 e il 19 gennaio sono state controllate 131 persone e 49 veicoli, impiegando 8 equipaggi e 20 agenti che hanno operato sia in divisa che in borghese.

Contestualmente, sono stati controllati anche i parchi pubblici e nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 gennaio due cittadini extracomunitari sono stati destinatari di altrettanti provvedimenti: il primo è stato denunciato a piede libero per aver rilasciato false generalità mentre il secondo è stato sorpreso ad urinare in un’aiuola del parco di via Dell’Istria.

A quest’ultimo è stata irrogata una sanzione di 3.333 euro per atti contrari alla pubblica decenza, ricevendo anche un Daspo urbano. La stessa persona era stata individuata, lo scorso dicembre, mentre consumava alcool nel medesimo parco, contravvenendo al divieto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. A seguito della reiterazione del Daspo, è stata richiesta al Questore l’emissione di un’ordinanza di allontanamento.