Le farmacie comunali di Monfalcone insieme per la ricerca sul cancro al seno

L’iniziativa di Monfalcone per la ricerca sul cancro al seno.

Il Comune di Monfalcone, rappresentato dall’assessore allo Sviluppo delle Farmacie, Tiziana Maioretto, ha dato avvio alla campagna “Nastro Rosa AIRC 2022” nelle farmacie Comunale 1 di via Terenziana e Comunale 2 di via Crociera per sostenere la ricerca sul cancro al seno.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro in collaborazione con Federfarma, è nata con l’obiettivo di rendere il tumore al seno sempre più curabile, attraverso la sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e la raccolta fondi per la ricerca.

Per tutto il mese di ottobre all’interno delle farmacie comunali verrà esposta la locandina della Campagna, per informare gli utenti sulla prevenzione e le cure attualmente possibili e, a fronte di una donazione minima suggerita di 2 euro, saranno distribuite le spillette raffiguranti il nastro rosa, simbolo della lotta al tumore al seno.

Una rete di farmacie che su tutto il territorio nazionale aderiscono all’iniziativa per informare il maggior numero di persone possibile sulla patologia oncologica più diffusa tra le donne e sull’importanza della prevenzione, senza tralasciare il sostegno alla ricerca. Ricerca che – assieme alla prevenzione ed alla diagnosi precoce – ha permesso di aumentare in maniera significativa il tasso di sopravvivenza.​

L’amministrazione comunale ha sempre manifestato grande sensibilità ed impegno nella salvaguardia della salute dei cittadini, partecipando alla coorganizzazione di incontri e manifestazioni in ambito sanitario ed aderendo a campagne di sensibilizzazione e prevenzione – quali, ad esempio, la Campagna di prevenzione oncologica promossa dalla Lilt, mettendo a disposizione di spazi comunali per le visite gratuite per lo screening mammografico – e sostenendo interventi finalizzati alla ricerca nell’ambito delle patologie correlate all’esposizione all’amianto.

Dal 1 ottobre, ogni sera, è infatti possibile vedere il Palazzo Municipale illuminato di rosa, allo scopo di tenere alta l’attenzione su una tematica molto importante e per manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno.

I dati sul tumore al seno e l’importanza della ricerca.

Grazie ai progressi della ricerca per la diagnosi e la cura del cancro al seno – si legge in una nota dell’Airc – dal 1992 ad oggi in Italia la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta dal 78 all’88%. Un progresso che si traduce in decine di migliaia di vite salvate, perché il tumore al seno, nel nostro Paese, colpisce circa 55.000 donne ogni anno e una su otto nell’arco della vita.

Secondo i dati di AIOM e AIRTUM analizzati in Italia tra il 2015 e 2021, il 12% che ancora manca per salvare tutte le pazienti è dovuto alle forme più aggressive, come il carcinoma mammario metastatico, che riguarda circa 37.000 donne. Grazie ai sostenitori, Airc nel 2022 ha già destinato 15 milioni di euro a 161 progetti di ricerca e borse di studio in quest’ambito.