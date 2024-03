Guardie giurate sui bus Apt, parte da Monfalcone il progetto pilota

Parte il primo aprile da Monfalcone il progetto pilota che prevede la presenza di guardie giurate sui bus Apt.

Guardie giurate sui bus Apt: partirà lunedì 1 aprile da Monfalcone il progetto pilota per assicurare la presenza di operatori di sicurezza sussidiaria sui mezzi pubblici di trasporto Apt su una delle tratte più a rischio di fenomeni criminali, la Linea 51, con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza degli operatori del trasporto pubblico e dei passeggeri attraverso la presenza di una guardia giurata pronta ad attivare le forze dell’ordine caso di criticità.

I casi di aggressione ai danni di utenti, controllori e autisti registrati sui mezzi del trasporto pubblico hanno portato alla stipula di una convenzione tra Comune di Monfalcone e Apt per avviare il progetto che in questa prima fase sperimentale si concluderà il 31 dicembre; il passaggio successivo sarà la valutazione dei risultati conseguiti da parte del Comune e di Apt, relazionando alla Regione, che finanzia il progetto, i risultati raggiunti, al fine di avanzare una proposta per l’estensione territoriale o temporale dell’iniziativa qualora gli esiti fossero positivi.

I compiti delle guardie giurate a bordo degli autobus.

Le guardie giurate si occuperanno dei servizi di vigilanza, della tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione al personale di bordo; della vigilanza dei mezzi di trasporto e del controllo degli accessi a bordo; del controllo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza (bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc.) ed eventuali situazioni di criticità; ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di Polizia.

Il progetto è finanziato con 17.681,33 euro di contributi straordinari regionali per l’anno 2023 erogati ai Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, che consentiranno di coprire 55 giornate, su due turni, per complessive 11 ore al giorno.

La presenza delle guardie giurate sarà coordinata dal Comando della polizia locale di Monfalcone, mentre sarà cura dell’Apt confermare la regolarità del servizio prestato, relazionare immediatamente in caso di dissidi e fornire una valutazione finale basata sui riscontri ottenuti dagli autisti e dai cittadini in merito al nuovo servizio realizzato.