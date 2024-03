Schianto tra due auto, incastrato tra le lamiere uno dei conducenti

Incidente tra due auto a San Daniele del Friuli, due i feriti.

Violento scontro tra due auto nella tarda serata di ieri, giovedì 28 marzo, a San Daniele del Friuli: l’incidente, secondo quanto ricostruito, è avvenuto intorno alle 23.30 in via Tagliamento.

Uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, al punto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di San Daniele per estrarlo dall’abitacolo. Sul posto anche ambulanza ed elisoccorso. I due automobilisti sono stati trasportati all’ospedale, secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita.