Sospetta influenza aviaria, trovati altri due cigni morti a Marina Julia

In corso le analisi per capire se si tratta di influenza aviaria.

Due cigni senza vita sono stati rinvenuti sulla spiaggia di Marina Julia a Monfalcone. Si tratta degli ultimi esemplari trovati lungo le coste del territorio, che si aggiungono ad altri uccelli morti segnalati nei giorni scorsi tra Grado e Lignano.

Il Comune di Monfalcone ha lanciato un avviso alla cittadinanza, invitando tutti a mantenere la massima prudenza in caso di ulteriori ritrovamenti: è fondamentale non toccare i cigni o altri animali selvatici morti, tenere lontani gli animali domestici e contattare immediatamente il pronto intervento.

Cosa fare in caso di ritrovamenti.

Per il territorio dell’EDR di Gorizia, i ritrovamenti devono essere segnalati ai seguenti numeri: la Stazione Forestale di Monfalcone (tel. 0481 960709 / 335 1313500) e la Stazione Forestale di Gorizia (tel. 0481 81288 / 335 1313497), operative nei giorni feriali dalle 8.00 alle 16.00. Gli interventi dalle 16.00 alle 20.00 vanno richiesti a ARCA srl, telefono 345 2556155; dalle 20.00 alle 8.00, nei giorni feriali, sabato, domenica e festività infrasettimanali, ARCA srl interviene solo su richiesta delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco o del Corpo Forestale Regionale.

L’invito alla prudenza.

Le analisi della sezione veterinaria di ASUGI sono ancora in corso per verificare la possibile presenza di influenza aviaria sui resti recuperati. “Stiamo monitorando costantemente la situazione – ha dichiarato il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan –. Invitiamo tutti i cittadini a tenere la massima prudenza e a non avvicinarsi alla fauna selvatica morta, per tutelare la propria sicurezza e quella dei propri animali domestici. I due cigni rinvenuti a Marina Julia sono stati prontamente rimossi già nella serata di ieri dagli operatori autorizzati, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza previste”.

Anche l’assessore all’Ambiente, Luca Zorzenon, ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini: “È fondamentale lavorare insieme per prevenire eventuali rischi per la salute delle persone e degli animali domestici. Chiediamo ai cittadini di rispettare le indicazioni fornite e di contattare immediatamente i numeri di pronto intervento in caso di ritrovamento di carcasse, così da garantire un intervento tempestivo e sicuro”.