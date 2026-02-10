di 96 anni
E’ MANCATO ALL’AFFETTO DEI SUOI CARI
dott. CARMINE CARBONE
NE DANNO IL TRISTE ANNUNCIO LA MOGLIE DELI-SARA, I FIGLI CLARA E FABIO CON LUCIA E I NIPOTI MATTEO, GIULIA, ANNA E JACOPO.
I FUNERALI AVRANNO LUOGO MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO ALLE ORE 15.00 NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’ATONIO ABATE A FELETTO UMBERTO, PARTENDO DALLA CASA FUNERARIA MARCHETTI A UDINE IN VIA TAVAGNACCO, 150.
UN SALTO ROSARIO SARA’ RECITATO MARTEDI 10 FEBBRAIO ALLE ORE 18.30 IN CHIESA A FELETTO UMBERTO.
SI RINGRAZIANO FIN D’ORA QUANTI VORRANNO ONORARLO.
NON FIORI MA EVENTUALI OPERE DI BENE.
FELETTO UMBERTO, 10 FEBBRAIO 2026
MARCHETTI CASA FUNERARIA UDINE via Tavagnacco, 150
MARCHETTI ONORANZE FUNEBRI UDINE-POVOLETTO tel.0432/43312
messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebrimarchetti.it