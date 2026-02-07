“Anute”

ved. Rossi

di 92 anni

Cumò i seis insieme

mandi Mame



ANNA CRAGNOLINI



Ne danno il triste annuncio le figlie Nadia e lucia, i generi, i nipoti Eros, Sofia, Nicholas, Martina e Anna Gaia, la sorella Mariute unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Campolessi di Gemona del Friuli nella chiesa parrocchiale di S. Marco mercoledì 11 febbraio alle ore 15:00 ove la cara Anna sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario delle visite:

martedì 10:30 – 18:30 mercoledì 8:30 -14:25



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 10 alle ore 20:00 in chiesa a Campolessi.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



CAMPOLESSI DI GEMONA DEL FRIULI, 6 febbraio 2026



