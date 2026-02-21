Di 80 anni

Circondato dall’affetto dei suoi cari ci ha lasciato Gianfranco Pontarini. Ne danno il triste annuncio la moglie Margit, i figli Renato con Ornella, Thomas con Sonia, i nipoti David, Elisa e Camilla, il fratello Roberto con Marcella ed Elisa.



Il rito delle Esequie avrà luogo a Cave Del Predil nella chiesa parrocchiale di S. Anna lunedì 23 febbraio alle ore 14.30 giungendo dalla Camera Ardente del cimitero di Plezzut.



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



CAVE DEL PREDIL, 20 febbraio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290