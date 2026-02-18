ved. Del Fabbro
di 92 anni
É mancata all’affetto dei suoi cari Orsolina Trombetta. Ne danno il triste annuncio i nipoti, il cognato, la cognata unitamente ai parenti tutti.
Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Osoppo nella chiesa di ” S. Maria Ad Nives ” venerdì 20 febbraio alle ore 15:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.
Orario visite: giovedì 11:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 15:00
Al termine del Rito seguirà la cremazione.
Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 19 c.m. alle ore 19:30 nella stessa chiesa.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
OSOPPO, 18 febbraio 2026
