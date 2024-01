Multa da oltre 5mila euro per un autotrasportatore a Monfalcone.

Nell’ambito dei consueti controlli eseguiti sul territorio cittadino per tutelare sicurezza e la regolarità dei trasporti, e per salvaguardare la concorrenza tra imprese, nei giorni scorsi la Polizia locale di Monfalcone ha sottoposto a verifica un autocarro immatricolato nella Repubblica Ceca, il cui conducente è risultato essere cittadino ucraino.

Dal controllo è emerso che l’autista non era provvisto dell’obbligatoria licenza comunitaria che autorizza il trasporto della merce trasportata e che aveva utilizzato una scheda tachigrafica rilasciata dall’Ucraina e non dalla Repubblica Ceca, come invece previsto dalle vigenti normative. Effettuati i dovuti accertamenti, gli agenti hanno quindi provveduto a irrogare una sanzione di 5.160 euro all’autista, con anche il vincolo del fermo di 3 mesi del veicolo.

Visto l’obbligo previsto dalla legge per i veicoli stranieri, la sanzione è stata immediatamente pagata. “I costanti controlli che abbiamo avviato da tempo nei confronti dei trasportatori ci consentono di individuare le irregolarità che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini – commenta il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint – . Lo scopo è quello di verificare il rispetto delle regole per salvaguardare la sicurezza di coloro che percorrono le nostre strade, ma anche delle attività produttive, per tutelarle da chi opera in concorrenza sleale proprio perché non in regola con le prescrizioni per gli operatori del commercio e dei trasporti. Un ringraziamento va agli agenti della Polizia locale che, grazie a un attento controllo, hanno individuato le due gravi violazioni commesse dal trasportatore ucraino, che avrebbero potuto avere conseguenze sia sulla sicurezza stradale che delle merci trasportate”.