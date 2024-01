Rilascio del passaporto, più posti per ridurre i tempi di attesa

Nuovi posti disponibili per il rilascio del passaporto

La Polizia di Stato di Udine è intervenuta sulle procedure interne degli Uffici per adeguare i tempi di rilascio del passaporto alle sempre crescenti richieste dell’utenza. Oltre ad incrementare il personale dedicato alla citata attività è stato disposto l’ampliamento degli orari di ricezione del pubblico, aumentando significativamente il numero di posti disponibili nelle agende elettroniche che gestiscono gli appuntamenti per il rilascio del passaporto.

Tuttavia, la Polizia di Stato ricorda all’utenza friulana che, a prescindere dal posto disponibile nell’agenda elettronica, in casi comprovati di urgenza per ragioni lavorative, familiari o di salute, sarà possibile anticipare gli appuntamenti presi ovvero prenotarne di nuovi anche in tempi velocissimi contattando gli Uffici passaporti della Questura di Udine o dei Commissariati di P.S. di Cividale del Friuli e Tolmezzo telefonicamente ovvero agli indirizzi email disponibili sul sito della Questura di Udine.

Inoltre, sempre per favorire al massimo l’utenza friulana, si ricorda che ogni settimana il venerdì tra le ore 13 e le ore 14 circa, vengono resi disponibili ulteriori appuntamenti nelle agende elettroniche della Questura di Udine e dei Commissariati di P.S. di Cividale del Friuli e Tolmezzo per la settimana successiva, in ragione dei posti resisi vacanti.

Si riportano di seguito i nuovi orari che consentiranno di aumentare il numero di posti prenotabili per richiedere il passaporto in Questura e nei Commissariati friulani.

Questura di Udine.

GIORNO MATTINA POMERIGGIO lunedì 08.15 – 13.15 14.30 – 17.30 martedì 8.15 – 13.15 14.30 – 17.30 mercoledì 8.15 – 13.15 14.30 – 17.30 giovedì 8.15 – 13.15 14.30 – 17.30 venerdi 8.15 – 13.15 14.30 – 17.30

Commissariato di Tolmezzo.

GIORNO MATTINA POMERIGGIO lunedì 09.00 – 13.00 14.30 – 17.30 martedì 8.30 – 13.30 mercoledì 14.30 – 17.30 giovedì 14.30 – 19.30 venerdì 8.30 – 13.30

Commissariato di Cividale del Friuli.

GIORNO MATTINA POMERIGGIO lunedì 14.30 – 18.00 martedì 14.30 – 18.00 mercoledì 08.30 – 13.30 14.30 – 17.30 giovedì 08.30 – 13.30 venerdì 08.30 – 13.30