Lite ai cantieri navali finisce con un accoltellamento: un arresto

Accoltellamento ai cantieri navali di Monfalcone.

Una violenta colluttazione tra due operai bengalesi nei cantieri navali di Monfalcone si è conclusa con un accoltellamento. L’episodio è avvenuto a bordo della nave da crociera Star Princess, attualmente in costruzione presso la Fincantieri.

Uno dei due uomini ha riportato ferite da taglio alle braccia e alle gambe, ma le sue condizioni non destano preoccupazione: i medici dell’ospedale di Monfalcone hanno stimato una prognosi di guarigione di 10 giorni. L’altro operaio, ritenuto responsabile dell’aggressione, è stato arrestato.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Questura di Gorizia, la lite sarebbe scaturita da motivi personali. A commentare l’accaduto è stata la senatrice di Fratelli d’Italia, Francesca Tubetti, che in una nota ha espresso ferma condanna: “Bruttissimo episodio oggi a bordo della nave Star Princess. Condanno con massima fermezza questo fatto di cronaca: nei luoghi di lavoro italiani non deve esserci spazio per criminali. Grazie al tempestivo intervento di vigilanza e soccorsi, il ferito è stato subito medicato e non è in pericolo di vita”.