Nuove opportunità di lavoro nel Comune di Monfalcone: le domande

Ci suono nuove opportunità di lavoro a Monfalcone. La comunicazione arriva dal Comune. La data da segnarsi sul calendario è il 31 agosto. In questo giorno scadranno molti dei bandi presentati dall’amministrazione di Monfalcone. Ecco alcune offerte di lavoro presso l’ente pubblico.

Si cercano 5 operai specializzati.

E’ attualmente aperto il bando per la selezione di 5 operai specializzati, con qualifica di giardiniere, muratore-pittore e idraulico a tempo pieno ed indeterminato. Sarà possibile presentare domanda di partecipazione alla selezione fino alle 24.00 del 31 agosto collegandosi al sito del Comune: www.comune.monfalcone.it

I requisiti richiesti sono: diploma di qualifica professionale triennale o titolo superiore purché attinente alle mansioni dei profili messi a concorso; attestato di frequenza del periodo scolastico obbligatorio (licenza scuola media di primo grado) ed attestato di qualifica professionale (biennale) inerente ai profili messi a concorso; attestato di frequenza del periodo scolastico obbligatorio (licenza scuola media di primo grado) ed un’esperienza lavorativa di almeno diciotto mesi.

Il bando per l’Area sociale e assistenza.

Sul sito del Comune è pubblicato anche il bando per selezionare un dirigente per l’Area sociale e assistenza per candidati in possesso della laurea con le seguenti esperienze professionali: essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea; aver ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche per almeno cinque anni. C’è tempo fino alle 24.00 del 31 agosto per inoltrare la candidatura.

Il Comune inoltre comunica che nel 2021, a fronte del pensionamento di 12 persone, sono stati assunti 32 dipendenti a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato, di cui un dirigente di area tecnica. Per il 2022 finora ci sono stati 7 pensionamenti, 25 assunzioni a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato