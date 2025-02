Monfalcone si illumina d’amore per San Valentino: cuori e luci nel centro città

A Monfalcone luminarie speciali per San Valentino.

In occasione di San Valentino, Monfalcone si veste di magia con speciali installazioni luminose che trasformeranno via Battisti e piazza Cavour in un romantico scenario. Cuori luminosi e un punto selfie illuminato renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva per cittadini e visitatori.

“Questa iniziativa rientra nella strategia di valorizzazione culturale e turistica della città, con l’obiettivo di rendere Monfalcone sempre più attrattiva durante tutto l’anno”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Luca Fasan. “Non si tratta solo di un’installazione scenografica, ma di un progetto che punta a creare un ambiente accogliente e a sostenere il commercio locale”. Il progetto rientra nell’ambito delle azioni di promozione del territorio in vista delle celebrazioni di Go!2025.