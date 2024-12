Monfalcone Talent Show, vince il giovane Salvatore con “Solo Guai”

La finale del Monfalcone Talent Show: ecco il vincitore.

Trasformare la vulnerabilità in potente forza creativa. È questa la caratteristica che contraddistingue Salvatore Taglialatela, vincitore della settima edizione del Monfalcone Talent Show, che si è tenuto lo scorso venerdì al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Un evento che ha visto undici giovani talenti, tra i 16 e i 25 anni, sfidarsi nel canto, portando sul palco emozioni autentiche e performance straordinarie.

I partecipanti della serata sono stati Sara Porro, Alessia Beato, Salvatore Taglialatela, Mariasole Giubini, Beatrice Perez, Giacomo Di Viesto, Francesca Langella, Sedici, Rachele, Neja Volcic e Qualisksk. Ognuno di loro ha messo in mostra il proprio talento, regalando al pubblico un’esperienza ricca di emozioni.

Chi è Salvatore Taglialatela.

Il venticinquenne triestino di origini napoletane, Salvatore Taglialatela, ha conquistato la vittoria con il brano inedito “Solo Guai”, un pezzo che parla di un amore segreto, che vive solo grazie alla connessione di due corpi desideranti, ma vincolati dai pregiudizi della società. Con la sua musica, Salvatore ha dimostrato di saper trasformare la propria fragilità in una potente espressione creativa, trasmettendo emozioni forti e intense al pubblico. “Voglio che la mia musica faccia la differenza, regali emozioni e dia forza a chi ascolta. Mi piacerebbe che i giovani capissero l’importanza di scoprire il proprio talento e usarlo per migliorare se stessi e il mondo che li circonda”, ha dichiarato.

Salvatore, appassionato di pop, latin pop e R’n’B, ha partecipato a numerosi concorsi musicali locali e nazionali, come il “Tour Music Fest”, i casting di “AMICI di Maria De Filippi” e il “Monfytalent 2024”, dove ha consolidato la sua carriera artistica.

L’importanza degli eventi per i giovani talenti.

Il consigliere delegato alle politiche giovanili, Gabriele Bergantini, ha sottolineato l’importanza di eventi come il Monfalcone Talent Show per i giovani talenti. “Offrire una piattaforma di visibilità e formazione gratuita è fondamentale per far crescere i giovani artisti della nostra regione. Il Centro Giovani, che accoglie ragazzi da tutto il Friuli Venezia Giulia, è un luogo sicuro e stimolante dove i giovani possono sviluppare le proprie capacità e crescere insieme. Come amministrazione, siamo impegnati a garantire ai giovani le giuste opportunità per esprimersi”.

La serata ha avuto anche un’importante componente solidale, con la possibilità di fare un contributo volontario a favore dell’associazione Fenice Fvg Odv, che supporta giovani con disturbi alimentari e le loro famiglie.