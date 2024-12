Otto, un setter inglese è smarrito dal 5 dicembre nella zona di Coseano.

Otto, un setter inglese maschio tricolore con prevalenza di bianco e nero, si è smarrito il 5 dicembre nella zona di Coseano. La sua scomparsa ha mobilitato anche Irene Guerriera, volontaria esperta nella ricerca di cani scomparsi, che sta supportando i proprietari del cane in questa difficile ricerca.

Al momento della fuga, Otto indossava una pettorina e un collare di colore turchese, entrambi ben visibili, e portava un dispositivo GPS che, però, ha smesso di funzionare poco dopo. Un primo avvistamento è stato segnalato il giorno successivo, il 6 dicembre, sempre nella zona di Coseano. Da allora, sono giunte altre segnalazioni, alcune provenienti da località vicine come Cornino, Villanova di San Daniele e persino Codroipo, ma in questi casi l’identificazione del cane non è stata confermata.

La storia di Otto.

Adottato due anni fa, Otto ha trovato una famiglia che lo ama come un figlio. Oltre alla scomparsa, ciò che preoccupa maggiormente i suoi proprietari è la condizione di salute del cane: Otto soffre di una malattia cronica che richiede la somministrazione di farmaci ogni due o tre giorni. L’assenza delle cure potrebbe mettere a rischio la sua vita.

“Otto ha imparato moltissimo con i suoi nuovi proprietari, che lo amano profondamente. È un cane speciale, e nonostante le difficoltà della sua malattia, ha sempre mostrato una grande voglia di vivere,” racconta Irene Guerriera.

In caso di avvistamento.

In caso di avvistamento, gli organizzatori della ricerca raccomandano di non avvicinarsi né tentare di rincorrere il cane: Otto è molto spaventato e potrebbe reagire fuggendo ulteriormente. È fondamentale invece telefonare immediatamente ai numeri indicati sui volantini: 327 5465520 o 339 4795885.