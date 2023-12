Mai più soli, quasi 100 persone per festeggiare il Natale insieme

Successo per l’iniziativa di Natale a Monfalcone.

Quasi 100 persone al pranzo di Natale organizzato dal Comune di Monfalcone “mai più soli” che, giunto alla sua ottava edizione, continua ad animare il centro Anziani Poclen. Patate in tecia, spumante, panettone, pandoro, giochi da tavola, musica e tanta compagnia in un 25 dicembre che “non può essere passato in solitudine”.

Anche per quest’anno il Pranzo di Natale anima il centro anziani Poclen, con l’intento di offrire qualche ora di convivialità, di compagnia e di allegria alle persone sole, al fine di mantenere viva l’importante valenza emozionale, oltre che religiosa, in una giornata solitamente dedicata alla condivisione e alla famiglia.

“Il Natale per noi rappresenta un momento magico – commenta il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint – ed è proprio questa magia che vogliamo trasmettere alle persone che non hanno la fortuna di poter trascorrere il pranzo natalizio in compagnia dei propri cari. Anche quest’anno abbiamo deciso di offrire l’occasione per stare insieme e divertirsi, con un’attenzione particolare e immancabile alle nostre tradizioni religiose, culturali e culinarie. Non solo un pranzo, quindi, ma una giornata di benessere che scalda il cuore di chi ha più bisogno”.

“Non possiamo pensare che ci sia qualcuno da solo a casa – sottolinea l’assessore Garimberti, ideatrice sette anni fa dell’iniziativa sociale – a rattristarsi perchè non ha una rete di relazioni, per questo abbiamo creato l’occasione per stare insieme con serenità e spensieratezza, dimostrando la vicinanza del Comune”.