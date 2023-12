La raccolta “Sul Troi des Contis” è disponibile sul canale Youtube dell’ARLeF e su Telefriuli.

C’è una novità nel panorama dei prodotti per bambini (ma non solo), in lingua friulana. È “Sul Troi des Contis – videoflabis furlanis”: tredici videofiabe illustrate che propongono racconti della tradizione friulana ma anche lavori inediti, rispettivamente adattati o scritti in originale da Stefania Elia. Il progetto realizzato dall’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana, è una novità assoluta che nasce da un’idea di William Cisilino con la direzione artistica di Marco Maria Tosolini.



Tra quanti hanno realizzato le illustrazioni, ci sono tre giovani studenti del corso di pittura dell’Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo” di Udine: Sara Martinuzzo, Chiara Montagner e Alberto Morello, coordinati dal professor Carlo Alberto Palumbo.



“Ci tengo a sottolineare l’impegno e la dedizione dimostrati dai nostri ragazzi in questo progetto. Coinvolgerli in iniziative che li mettono in contatto con il mondo del lavoro, è una delle nostre missioni – sottolinea Fausto Deganutti, direttore ABA UD. – L’arte è un veicolo fondamentale per la trasmissione della cultura friulana, perciò non potevamo che aderire con entusiasmo a questa nuova iniziativa dell’ARLeF, con cui avevamo già collaborato per la realizzazione delle carte da briscola in versione friulana.



Accanto ai ragazzi di ABA UD, a disegnare le immagini di alcune delle fiabe sono stati chiamati anche due illustratori professionisti, la giovane Elisa Codutti e il pluripremiato Paolo Cossi.



“Sul Troi des Contis – videoflabis furlanis” è un progetto articolato che ha visto impegnate nella sua realizzazione numerose professionalità: dallo Sportel regjonâl pe lenghe furlane per la consulenza linguistica a Paola Bacchetti e Aida Talliente, le “voci” a cui è stato affidato il racconto. Le musiche originali che accompagnano le videofiabe sono invece di Marco Maria Tosolini e Vittorio Vella. La regia video è stata firmata da Giorgio Milocco.

Le videoflabis saranno inserite nella già ricca programmazione della trasmissione televisiva Maman!, prodotta dall’Agenzia e da Telefriuli. Tutte sono inoltre disponibili sul sito e sul canale YouTube dell’ARLeF, sia in friulano che nella versione con sottotitoli in italiano.