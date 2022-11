Natale in piazza a Monfalcone: otto casette per artisti e artigiani

Villaggio di Natale 2022

Dall’8 al 26 dicembre, ad animare la piazza di Monfalcone, vi saranno otto tipiche casette di Natale in legno, presso le quali artisti e artigiani potranno vendere le proprie creazioni.

In tal senso il Comune ha aperto un’apposita manifestazione volta all’individuazione degli assegnatari delle casette del Villagio di Natale 2022, che saranno consegnate prioritariamente a soggetti “non titolari o esercenti di altra attività commerciale al pubblico e non rientranti tra chi esercita commercio fisso o ambulante”.

Le creazioni in vendita dovranno soddisfare dei requisiti precisi e quindi essere a tema natalizio e rigorosamente fatte a mano da artigiani e artisti che svolgono la professione in maniera occasionale, saltuaria e amatoriale. La città della Rocca si tingerà dunque di Natale: “Avremo casette per gli artigiani, una pista di pattinaggio e le luminarie, tutto nella nostra bellissima nuova piazza. È importante sia per la comunità che per i commercianti i quali avranno più lavoro, che in questo periodo è fondamentale, grazie all’afflusso di persone attirato dalla manifestazione”, afferma il sindaco Anna Maria Cisint.

Gli eventi ad animare il Natale di Monfalcone saranno tanti ma soprattutto “per i bambini, per i più grandi e per le famiglie”. Le casette destinate agli artigiani, continua il Sindaco: “Vanno nella direzione che vogliamo tracciare per la Città: una spinta al commercio, che in questo caso coinvolge anche chi non lo esercita in maniera stabile”. In più aggiunge: “In questo modo tutti ne trarranno beneficio, cittadini in primis grazie alle iniziative di cui potranno usufruire, ma anche commercianti di ogni tipo. Tra pandemia e caro energia la situazione è molto complicata sia per i pubblici che per i privati. La strada che vogliamo intraprendere mira con attenzione al rapporto costi-benefici di ogni opzione e predilige quella maggiormente vicina alla Comunità”.