Nuovo ambulatorio nevi a Monfalcone.

“La prevenzione e la corretta comunicazione sono gli strumenti prioritari per prevenire il melanoma che nella nostra zona manifesta un indice di incidenza altissimo”.

Ad esserne convinta è la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint presente all’inaugurazione dell’ambulatorio nevi per la prevenzione del melanoma e dei tumori cutanei. Uno spazio, aperto al pubblico tre volte a settimana, in collaborazione con la Clinica dermatologica di Trieste, struttura di eccellenza in Friuli Venezia Giulia e una delle sedi del gruppo regionale per la diagnosi precoce del melanoma cutaneo, in aggiunta ora a Trieste e Gorizia. L’ambulatorio monfalconese è condiviso con la chirurga plastica.

“Una risposta importante per il territorio laddove il medico si avvicina al paziente – ha spiegato Cisint –, trovando così conferma quanto individuato dalla riforma sanitaria che ha voluto rovesciare la tendenza e portare i servizi vicino ai cittadini e non viceversa. Un servizio quindi in più al San Polo, che copre un territorio ben più vasto del nostro Comune, abbracciando anche la Bassa friulana per molte prestazioni”.

