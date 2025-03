Si è chiuso con successo giovedì 27 febbraio il bando per la selezione degli operatori volontari di Servizio civile universale. Sono state infatti ben 81 le domande pervenute al Consorzio culturale del Monfalconese, che aveva messo a disposizione 48 posti per volontari, di cui 42 nell’ambito del programma “Tesori del Friuli Venezia Giulia: territori, arte, comunità“, sviluppato assieme ad Acli, Arci Servizio civile nazionale e Unpli, Unione nazionale Pro loco italiane. A supporto del programma, Confcooperative FVG è stato coinvolto come ente rete per valorizzare il Servizio civile universale anche nel senso di sviluppo di competenze e inserimento lavorativo, oltre che per fornire un quadro generale sulla realtà cooperativa nell’ambito professionale.

I progetti.

In totale i progetti inseriti nel programma “Tesori del Friuli Venezia Giulia: territori, arte, comunità” sono stati otto, tutti finalizzati alla tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità del patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio regionale.

Nel dettaglio, il CCM coordina direttamente due progetti: “La cultura ti coinvolge“, che prevede 38 posti e “ProLenghe 2024“, realizzato in collaborazione con la Società Filologica Friulana, con quattro posti disponibili.



Nell’ambito del programma Acli, il Ccm è coinvolto nel progetto “DonAzione: benessere condiviso“, realizzato in collaborazione con Afds Pordenone e Fidas Isontina. Questo progetto prevede quattro posti disponibili nella sede di FIDAS Isontina di Gorizia.



Grazie alla collaborazione alla programmazione con l’Unpli, le biblioteche di Ronchi dei Legionari e l’Ecomuseo del Ccm ospiteranno due volontari nei progetti dedicati alla promozione della cultura e alla valorizzazione delle identità e diversità culturali.



Il processo di selezione delle domande inizierà a metà marzo, mentre nello stesso periodo si attende il riscontro della Regione Friuli Venezia Giulia sui progetti di servizio Civile solidale, dedicati a ragazzi e ragazze di 16 e 17 anni. Il Ccm, insieme ai Comuni aderenti, ha proposto progetti che potranno coinvolgere 22 giovani volontari e volontarie.