L’incidente questa mattina in piazzale Cella a Udine.

Questa mattina, intorno alle ore 10:50, un uomo è stato investito da un’auto in Piazzale Cella a Udine. Il veicolo coinvolto è una Suzuki guidata da B.S., un 61enne residente in provincia di Udine.

La persona investita è un 59enne G.G. anch’egli residente in provincia di Udine, è stata prontamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso di Udine per le cure necessarie. Al momento non sono note le sue condizioni.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, con la Polizia Locale di Udine che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area hanno comportato alcuni disagi alla viabilità locale.