Montenars piange la scomparsa di Ennio Colomba, 58 anni, che per più di 20 anni ha gestito la malga Confin di Venzone e titolare dell’agriturismo Al Tulin.

Nato a Gemona, Ennio aveva scelto di abbandonare il lavoro come autista di mezzi pesanti per seguire un sogno condiviso con la moglie Gabriella: vivere e lavorare a contatto con la natura, in un luogo dove la famiglia e la tradizione potessero intrecciarsi. Nel 2001, l’acquisto di un terreno a Montenars segnò l’inizio di questa nuova avventura. Da un allevamento di vacche da latte alla gestione della malga Confin dal 2004, il percorso della famiglia Colomba è stato un crescendo di progetti culminati nel 2009 con l’apertura dell’agriturismo Al Tulin.

Negli anni, l’azienda agricola e agrituristica è diventata un pilastro per il borgo, unendo qualità gastronomica, tradizione casearia e un forte spirito comunitario. Non solo un’attività economica, ma un luogo dove si coltivavano valori e legami. La fattoria didattica e sociale, in particolare, ha lasciato un’impronta speciale nel cuore dei più giovani, avvicinando i bambini alla natura e alla vita di montagna. Tantissimi gli appuntamenti organizzati anche con i bambini in Malga Confin, dove Ennio raccontava i segreti della produzione del formaggio.

Per salutare Ennio Colomba, mercoledì 8 gennaio alle ore 10:00, amici e conoscenti si riuniranno presso presso l’agriturismo Al Tulin in Borgo Isola, 51 a Montenars. Sarà possibile salutarlo anche nella giornata di martedì 7 gennaio dalle ore 8:30 alle 18:30 alla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli