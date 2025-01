Auto esce di strada e si ribalta nel fosso, ma il conducente non c’è

L’incidente a Talmassons.

Erano circa le 20 di ieri quando, sulla strada provinciale 43, un’auto è uscita di strada all’altezza di Talmassons, si è ribaltata e si è fermata ruote all’aria in un fosso. Al loro arrivo sul luogo del sinistro, i soccorritori non hanno trovato alcuna traccia del conducente.

I vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante, hanno trovato l’abitacolo vuoto. Dai primi rilievi sembra che il conducente, sia riuscito a uscire autonomamente dall’auto attraverso il lunotto posteriore. Sul posto sono giunti i carabinieri di Latisana, che hanno avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto.