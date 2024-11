Festa dell’oca e del vin novello, taglio del nastro a Lavariano

Inaugurata la Festa dell’oca e del vin novello,

Inaugurazione per la Festa dell’oca e del vin novello di Lavariano, che accanto al sindaco di Mortegliano, Roberto Zuliani, ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, e dei consiglieri regionali Massimo Moretuzzo, Mauro Di Bert e Massimiliano Pozzo.

Da 27 anni la strada principale di Lavariano diventa un irresistibile invito a fare festa, richiamando buongustai da tutta la regione. E non è soltanto merito della carne d’oca e del vin novello, ai quali viene dedicata l’ormai storica manifestazione, ma di un ingrediente che viene prima di tutti gli altri: la qualità dei prodotti e dell’accoglienza, assieme all’impegno dei volontari dell’associazione Naturalmente Lavariano.

“Questa festa – ha detto Bordin portando i saluti dell’intera Assemblea legislativa – è diventata da tempo un punto di riferimento per tutto il territorio. Ed è vero che la Regione fa la sua parte, investendo su questo evento, ma nulla potrebbe se non ci fosse il quotidiano impegno del volontariato e una sinergia perfetta tra le varie associazioni del paese, la scuola, la banda musicale e i privati radicati sul territorio, come la trattoria Da Nando che quest’anno ha ricevuto anche un meritato riconoscimento”.

“Quanto si lavora insieme – ha sottolineato ancora il presidente del Cr Fvg – i risultati arrivano sempre. E il mio appello finale non può che essere l’invito a continuare a tenere vive le nostre comunità come sta facendo l’associazione Naturalmente Lavariano. Perché dobbiamo sempre sentirci orgogliosamente friulani e orgogliosi di tenere in alto la bandiera del Friuli Venezia Giulia”.

Hanno portato i saluti anche Maurizio Bernardis, presidente dell’associazione organizzatrice, e il maestro Germano Pontoni che ha consegnato il premio ad Andrea Ivan Uanetto, titolare del locale Da Nando.