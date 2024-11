Il furto a Mortegliano.

Ladri in azione nella provincia friulana: i malviventi, infatti, hanno messo a segno un furto in un’abitazione di Mortegliano. Secondo quanto denunciato dal proprietario, ignoti tra le 14 e le 21 di ieri, 17 novembre, hanno forzato prima la porta d’ingresso e poi, una volta dentro, la cassaforte, portando via gioielli in oro e tre orologi. Il danno stimato è di circa 20mila euro. Indagano i carabinieri di Mortegliano.