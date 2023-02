Incendio a Mortegliano, in fiamme la canna fumaria di una casa

L’incendio questa mattina a Mortegliano.

Intorno alle 9 e 30 di oggi, 15 febbraio 2023, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con una squadra e l’autoscala della sede centrale per l’incendio della canna fumaria di uno stabile di tre piani fuori terra a Mortegliano.

All’arrivo dei Vigili del fuoco le fiamme avevano già interessato una trave in legno del tetto. Il pronto intervento dei pompieri è valso ad evitare la propagazione delle fiamme a tutto il tetto e al sottotetto. Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.

Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza verificando anche che nei vari locali dello stabile non vi fosse qualche residuo, potenzialmente pericoloso, dei fumi prodotti dalla combustione. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle intorno alle 11 e 15.