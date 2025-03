Furto di trattori in un’azienda agricola di Mortegliano.

Una brutta sorpresa per l’azienda agricola Cason di Mortegliano, che nella notte scorsa ha subito il furto di tre trattori per un valore di circa 100mila euro. Il colpo è stato messo a segno tra le 2 e le 6 del mattino, mentre i proprietari riposavano dopo una lunga giornata di lavoro. I ladri, approfittando dell’oscurità, hanno portato via i mezzi agricoli fondamentali per l’attività dell’azienda, probabilmente caricandoli su un bilico in direzione Palmanova.

All’alba, la famiglia Paravano ha lanciato un appello disperato, chiedendo a chiunque avesse visto movimenti sospetti di segnalarlo immediatamente alla stazione dei varabinieri di Mortegliano. Parallelamente, sono state ispezionate le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di ricostruire il percorso seguito dai malviventi.

Fortunatamente, dopo ore di tensione, la storia ha avuto un epilogo positivo: i tre trattori sono stati ritrovati! Il merito di questa felice conclusione va alle forze dell’ordine e, soprattutto, a un cittadino di Varmo che, con grande senso civico, ha segnalato informazioni determinanti per il recupero dei mezzi.

La famiglia Paravano ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine a tutti coloro che hanno offerto supporto in queste ore difficili, sottolineando quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e istituzioni per contrastare la criminalità. “Questa volta vi è andata male”, hanno commentato con sollievo, rivolgendosi ai ladri che, almeno in questa occasione, non sono riusciti a farla franca.