Inaugurata la Fiera del tartufo bianco pregiato a Muzzana del Turgnano.

L’inaugurazione dell’11^ Fiera del tartufo bianco pregiato a Muzzana del Turgnano ha segnato un ritorno atteso con grande entusiasmo, dopo alcuni anni di pausa. L’evento, aperto ufficialmente dal presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, ha rappresentato non solo un’occasione per celebrare uno dei prodotti simbolo del territorio, ma anche un momento di condivisione per l’intera comunità locale. Le due giornate di fiera attendono una partecipazione calorosa da parte di appassionati, visitatori e turisti attratti dalla possibilità di scoprire e degustare le prelibatezze legate al pregiato fungo ipogeo.

Il presidente ha sottolineato che “il tartufo bianco, con la sua unicità e raffinatezza, è un tesoro che valorizza l’economia e la cultura dell’intera regione, unendo tradizione e innovazione in un contesto di eccellenza gastronomica”. Durante il suo intervento, Bordin ha ribadito “l’importanza di eventi come questo, che rafforzano il turismo e l’agricoltura locale”, elogiando per l’impegno l’associazione Muzzana Amatori Tartufi, tutti i volontari e l’amministrazione comunale che “con dedizione, hanno reso possibile il ritorno di una manifestazione che non è solo una vetrina per i prodotti tipici, ma anche un punto di incontro per il territorio”.

“Queste due giornate di festa sono anche un’occasione per ribadire il legame tra tradizione e territorio, riscoprendo il senso di appartenenza e la forza delle radici locali. Con il sostegno delle istituzioni e la passione dei protagonisti – non ha mancato di evidenziare prendendo parte al taglio del nastro -, l’evento si conferma come un appuntamento di punta per i muzzanesi e per l’intera regione“.

Il sindaco Ginziana Buffon ha evidenziato la particolarità della festa di Muzzana del Turgnano, “unico comune del Friuli Venezia Giulia che vanta il tartufo nel proprio bosco. Abbiamo deciso di dare una forte mano nell’organizzazione della festa riconoscendo il ruolo fondamentale dell’associazione e dei volontari per un evento che ha respiro internazionale per chi ama questo prodotto“. Oltre ai consiglieri regionali Mauro Di Bert e Massimiliano Pozzo, hanno partecipato all’inaugurazione numerosi sindaci e amministratori del territorio.