di 82 anni.

Circondato dall’affetto della famiglia ci ha lasciato Bruno Cecchin. Ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie, il genero, i nipoti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Tarvisio nella chiesa dei ” SS. Pietro e Paolo Apostoli ” lunedì 16 settembre alle ore 14:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite: domenica 09:00 – 12:00 lunedì 8:30 – 13:15



Al termine del Rito il caro Bruno proseguirà per la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in sua memoria domenica 15 C. M. alle ore 18:30 nella stessa chiesa.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



TARVISIO, 13 settembre 2024



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980