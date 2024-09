Via Ciconi a doppio senso di marcia, con la riprese delle scuole il traffico va in tilt

Oggi ad ora di pranzo, traffico in tilt in via Ciconi a Udine.

Il rientro a scuola ha creato seri disagi al traffico in via Ciconi, a Udine, a causa della temporanea modifica della viabilità, che ha visto la strada trasformata in un doppio senso di marcia. Con i lavori in corso su viale Europa Unita, partiti quest’estate proprio per non impattare troppo sul traffico con la ripresa delle lezioni, le corriere sono infatti state dirottate su via Ciconi.

Come mostrano le immagini (relative alle 13.30 di oggi, venerdì 13 settembre), la fila di veicoli è lunga e comprende autobus, furgoni e automobili, tutti in attesa di avanzare lungo la corsia. La congestione del traffico è particolarmente problematica nelle ore di punta, quando il flusso di studenti, lavoratori e mezzi pubblici crea lunghe code e ritardi significativi.