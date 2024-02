Dante Contessi

Di 92 anni.

“Coloro che amiamo

e che abbiamo perduto

non sono più dove erano

ma sono ovunque noi siamo”

Buon viaggio papà, con affetto e gratitudine Cristina, Ilaria con Matilde, Lorenzo e Monica, Filippo, Francesca e Matteo.



Il Rito delle esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel duomo di S. Maria Assunta lunedì 19 febbraio alle ore 10:30 ove il caro Dante sarà presente dalle ore 10:15, giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: domenica 9:00 – 12:00 lunedì 8:30 – 9:50



Al termine del Rito seguirà la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica 18 c.m. alle ore 18:00 nella chiesa di ” S. Rocco ” a Gemona del Friuli.



Un particolare ringraziamento a tutto il personale della casa di riposo ” Pio istituto Elemosiniere ” di Venzone.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 16 febbraio 2024



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980