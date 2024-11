Di 58 anni.

Serenamente é tornata nella Casa del Padre Giuliana Gubiani. Ne danno il triste annuncio Mauro con gli amati figli Elia e Gioele, la mamma con Luciano, Daniela con Andrea e Vittoria, Marco e famiglia unitamente ad amici e parenti tutti



La potremo salutare sabato 9 novembre alle ore 10:30 presso la casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite:

venerdì 8:30 – 18:30 sabato 8:30 -10:30



Ci uniremo in preghiera per la recita del S. Rosario in Sua Memoria venerdì 8 c.m. alle ore 18:00 presso la Casa Funeraria Giuliano.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 6 novembre 2024



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980