Il panettone friulano del maestro Antonio Follador per la prima volta sarà presentato alle Galeries Lafayette Le Gourmet di Parigi, offrendo un’autentica esperienza del Natale all’italiana alla clientela francese e internazionale che potrà scegliere tra cinque diversi gusti di Panettone: oltre a quello da Tradizione, anche Moka e Mandorla, Pistacchio, Glacè e Mandarino e Gianduia. Da metà novembre, i lievitati della collezione 2024 a marchio Forno Follador saranno in vendita nello store del celebre grande magazzino di lusso, al piano terra, all’interno del corner di Boutiques Mavrommatis.

Le novità per il Natale 2024.

Per il Natale 2024 Forno Follador presenta una novità che conquista i sensi e risveglia i ricordi: arriva il Panettone Moka e Mandorla, una creazione artigianale che nasce dalle suggestioni dell’aroma avvolgente del caffè ed evoca tutta la convivialità dell’atmosfera calda di casa. È un lievitato nato dalla collaborazione tra l’azienda di Pordenone e 1895 Coffee Designers, la collezione di speciality coffee by Lavazza; il caffè selezionato per la produzione del cremino che dà gusto all’impasto è il Cocoa Reloaded, un blend di Robusta dall’India e di Arabica proveniente dal Brasile e Colombia. Completano la ricetta una pasta di mandorla, caratterizzata da una consistenza vellutata e da una dolcezza delicata ma persistente, e una glassa compatta di cioccolato e mandorle in granella, dal profumo intenso di caffè.

Il Pandoro Polvere di Stelle.

A fare di Antonio Follador, panettiere di seconda generazione, uno dei maestri lievitisti di riferimento in Italia e all’estero è il Pandoro, dolce classico della tradizione veneta che richiede fino a due giorni di lavorazione e una lievitazione lenta a tre impasti. Per arricchire l’esperienza di degustazione con nuove sfumature di colore e sapore, il Maestro di Pordenone propone Polvere di Stelle, una miscela di zucchero impalpabile, realizzato artigianalmente in laboratorio in tre diversi gusti: Bianco Follador (dalle note di vaniglia), Ciok Follador (con cacao, zucchero a velo e latte in polvere) e Lampone.

Per la preparazione del Pandoro Antonio Follador utilizza lievito madre da rinfresco, burro ottenuto da crema di latte (scelto per il suo profumo e perché regala all’impasto sofficità e scioglievolezza) e vaniglia Bourbon del Madagascar, tra le più pregiate al mondo.

Forno Follador propone anche L’Altro Pandoro: il Tiramisù: questo lievitato rende omaggio al dolce al cucchiaio più amato dagli italiani, grazie a un impasto arricchito dagli ingredienti tipici del tiramisù. Dal gusto irresistibile, prima di essere servito va completato con una spolverata di Ciok Follador, la miscela di cacao, zucchero a velo e latte in polvere.

Panettone 2024: la tradizione interpretata in 8 varietà di gusti

La proposta per il Natale 2024 di Forno Follador è declinata in altre 7 varianti: dal Panettone da Tradizione al Gran Mandorlato, che profuma di miele, con uvette e scaglie di mandorlato di Cologna Veneta. Per gli amanti delle glasse golose, la proposta è doppia: il Glacè – con una copertura di cioccolato e mandorle e, all’interno, cioccolato al latte – e il Pistacchio, arricchito da una preziosa farcitura di pasta al pistacchio di Bronte DOP pura al 100% lavorata a cremino.

Infine, per chi ricerca un dolce da servire in ogni momento della giornata, dalla colazione alla merenda, l’offerta firmata da Antonio Follador è ricca: il Cioccolato e Amarene, con massa di cacao, gocce di cioccolato fondente 60%, cioccolato bianco e amarene candite; il Mandarino e Gianduia, farcito con mandarino tardivo di Ciaculli e gianduia, senza latte, da nocciola Piemonte IGP Tonda Gentile, e con una copertura al cacao, nocciole e zucchero in granella. Tra le novità di questa stagione, oltre al Moka e Mandorla, anche Caramello, Arancia e Cannella: un impasto con caramello in scaglie e sale, arance Navel candite, provenienti dell’area tirrenica calabrese, e cannella.