E’ mancata

LICINA TOMBOLANI ved. MAZZILIS

Di 87 anni

Ne danno il triste annuncio i parenti tutti. Il funerale sarà celebrato giovedì 10 ottobre alle ore 10:00 nella Chiesa di Cavalicco, partendo dalla Zaffiro di via Umago a Udine.

Cavalicco, 9 ottobre 2024

O.F. CARUSO, Feletto Umberto via Mameli 30

0432-570530

Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebricaruso.com