Di 90 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Livio Franz. Ne danno il triste annuncio la moglie Lina, le figlie Oriana e Meri, i generi Renzo e Michele, la nipote Alessandra con Massimo, gli adorati pronipoti Virginia e Tommaso, i fratelli, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.



I funerali avranno luogo sabato 15 febbraio alle ore 11.00 presso la chiesa parrocchiale di Gonars, partendo dalla Casa Funeraria Marchetti in via Tavagnacco, 150 a Udine.

Seguirà cremazione.



Un particolare ringraziamento alla dottoressa Indri Elisa e a Rosanna per l’affetto dimostrato.



Corgnolo, 13 febbraio 2025



CASA FUNERARIA MARCHETTI UDINE