Addestramento in alta quota per i vigili del fuoco: testato anche il “Bruco”

Due giornate di addestramento sul Monte Lovinzola per i vigili del fuoco.

Due giornate di intensa formazione hanno visto protagoniste le squadre di soccorso NeGh (Neve/Ghiaccio) dei comandi dei vigili del fuoco di Udine e Pordenone, impegnate in un addestramento congiunto sulle nevi del Monte Lovinzola, nel comune di Verzegnis.

L’obiettivo dell’esercitazione era il consolidamento delle tecniche di soccorso in ambienti innevati e valanghivi, fondamentali per garantire interventi rapidi ed efficaci in scenari di emergenza invernale. I tecnici NeGh, che fanno anche parte del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno testato le capacità operative del veicolo cingolato bimodulare “Bruco” (Bandvagn 206), un mezzo anfibio capace di trasportare fino a 16 persone su terreni impervi e coperti di neve.

Successivamente, gli operatori hanno affrontato una salita con sci e pelli di foca fino a quota 1.700 metri, mettendo in pratica tecniche avanzate di calata e recupero mediante ancoraggi su pendii innevati. I vigili del fuoco abilitati a questa tipologia di soccorso, fanno parte di un nucleo regionale che può essere mobilitato, oltre che per il soccorso ordinario in ambiente impervio invernale, in eventi calamitosi sul territorio nazionale che richiedano tecniche specifiche di movimentazione in ambienti innevati, o la ricerca di dispersi sotto valanghe.